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Кузьмин Нил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Нил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Федосович
Место события
Федосович, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4152
Кузьмин Нил
Текст оригинальной записи
Кузьмин Нил д. Федосович

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