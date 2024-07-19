Кузьмин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Антон

Кузьмин Антон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Антон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
27,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Пяшкина
Место события
Пяшкина, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4150
Кузьмин Антон
Текст оригинальной записи
Кузьмин Антон д. Пяшкина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.