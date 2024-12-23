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Иудов Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иудов Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Новиков
Место события
Новиков, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4145
Иудов Николай
Текст оригинальной записи
Иудов Николай д. Новиков

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