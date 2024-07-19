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Исаков Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Исаков Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4138
Исаков Алексей
Текст оригинальной записи
Исаков Алексей д. Брода Новотроицкой вол. Валдайского уезда

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