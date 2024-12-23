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Иванов Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Борисова
Место события
Борисова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4133
Иванов Ефим
Текст оригинальной записи
Иванов Ефим д. Борисова

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