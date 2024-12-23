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Игнатьев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Игнатьев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Борисова
Место события
Борисова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4132
Игнатьев Михаил
Текст оригинальной записи
Игнатьев Михаил д. Борисова

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