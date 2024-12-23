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Ильюшин Николай Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ильюшин Николай Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Китово
Место события
Китово, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4126
Ильюшин Николай Васильев
Текст оригинальной записи
Ильюшин Николай Васильев д. Китово

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