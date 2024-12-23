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Иванов Игнатий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Игнатий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
29,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Ламерья
Место события
Ламерья, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 37.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4107
Иванов Игнатий
Текст оригинальной записи
Иванов Игнатий д. Ламерья

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