Иванов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Семен

Иванов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Бол. Жабницы
Место события
Бол. Жабницы, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 37.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4095
Иванов Семен
Текст оригинальной записи
Иванов Семен Бол. Жабницы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.