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Егоров Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егоров Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Давыдовщина
Место события
Давыдовщина, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 36.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4072
Егоров Василий
Текст оригинальной записи
Егоров Василий д. Давыдовщина

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