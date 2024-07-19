Ефремов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Андрей

Ефремов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефремов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Павлинкова
Место события
Павлинкова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 36.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4067
Ефремов Андрей
Текст оригинальной записи
Ефремов Андрей д. Павлинкова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.