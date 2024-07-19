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Гуддо-Реткер Матвей Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гуддо-Реткер Матвей Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
1,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Залесье
Место события
Залесье, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 36.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4045
Гуддо-Реткер Матвей Иванович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Гуддо-Реткер Матвей Иванович (дворянин) пус. Залесье

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