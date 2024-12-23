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Григорьев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
29
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Клокшина
Место события
Клокшина, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4038
Григорьев Василий
Текст оригинальной записи
Григорьев Василий д. Клокшина

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