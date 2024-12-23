Григорьев Галактион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Галактион

Григорьев Галактион

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Галактион
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Давыдовщина
Место события
Давыдовщина, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4036
Григорьев Галактион
Текст оригинальной записи
Григорьев Галактион д. Давыдовщина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.