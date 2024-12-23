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Григорьев Афанасий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Афанасий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
42,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Бычкова
Место события
Бычкова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4035
Григорьев Афанасий
Текст оригинальной записи
Григорьев Афанасий дер. Бычкова

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