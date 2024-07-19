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Войнов Константин Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Войнов Константин Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4025
Войнов Константин Михайлович
Текст оригинальной записи
Войнов Константин Михайлович г. Крестцы

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