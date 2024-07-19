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Володичев Иван Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Володичев Иван Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4024
Володичев Иван Иванов
Текст оригинальной записи
Володичев Иван Иванов Калужской губ. Мцемского уезда

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