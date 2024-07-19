Васильев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Никита

Васильев Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4019
Васильев Никита
Текст оригинальной записи
Васильев Никита дер. Почепа, Яжелбицкой вол. Валдайского уезда

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.