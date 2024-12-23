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Васильев Иов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Иов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Прудищ
Место события
Прудищ, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 35.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4006
Васильев Иов
Текст оригинальной записи
Васильев Иов дер. Прудищ

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