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Бебелев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бебелев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Усторонья
Место события
Усторонья, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 34.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3993
Бебелев Михаил
Текст оригинальной записи
Бебелев Михаил дер. Усторонья

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