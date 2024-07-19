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Бакушев Федор Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бакушев Федор Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Давидовщины
Место события
Давидовщины, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 34.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3988
Бакушев Федор Иванов
Текст оригинальной записи
Бакушев Федор Иванов д. Давидовщины

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