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Александров Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Дамерья
Место события
Дамерья, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 34.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3967
Александров Василий
Текст оригинальной записи
Александров Василий д. Дамерья

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