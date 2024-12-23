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Афанасьев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
46,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Молчина
Место события
Молчина, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3949
Афанасьев Алексей
Текст оригинальной записи
Афанасьев Алексей д. Молчина

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