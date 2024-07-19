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Яковлев Федот

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Федот
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Сух Гоголицы
Место события
Сух Гоголицы, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3947
Яковлев Федот
Текст оригинальной записи
Яковлев Федот дер. Сух Гоголицы

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