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Шигаев Николай Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шигаев Николай Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
3,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Дуброва
Место события
Дуброва, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3943
Шигаев Николай Николаевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Шигаев Николай Николаевич двор. с. Дуброва пуст. Заврашьево

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