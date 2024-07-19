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Цветков Иван Павлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Цветков Иван Павлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
80
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место события
Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3942
Цветков Иван Павлович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Цветков Иван Павлович свящ. Ольховецкой церк.

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