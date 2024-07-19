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Цветков Иван Кириллович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Цветков Иван Кириллович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
134,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Луки Федорковой
Место события
Луки Федорковой, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3941
Цветков Иван Кириллович
Текст оригинальной записи
Цветков Иван Кириллович дер. Луки Федорковой

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