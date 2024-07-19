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Холодовский Иван Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Холодовский Иван Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Дмитриевское
Место события
Дмитриевское, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3939
Холодовский Иван Васильевич - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Холодовский Иван Васильевич купец с-цо Дмитриевское

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