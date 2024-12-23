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Федоров Афанасий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Афанасий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Лопотен
Место события
Лопотен, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3929
Федоров Афанасий
Текст оригинальной записи
Федоров Афанасий дер. Лопотен

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