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Федоров Антип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Антип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
144,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Хубки
Место события
Хубки, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 33.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3926
Федоров Антип
Текст оригинальной записи
Федоров Антип дер. Хубки

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