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Трифонов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трифонов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
47,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Плоскова
Место события
Плоскова, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3918
Трифонов Петр
Текст оригинальной записи
Трифонов Петр дер Плоскова

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