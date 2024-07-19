Трофимов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Тимофей

Трофимов Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Мокр. Гоголицы
Место события
Мокр. Гоголицы, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3917
Трофимов Тимофей
Текст оригинальной записи
Трофимов Тимофей дер. Мокр. Гоголицы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.