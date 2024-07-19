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Тесенский Петр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тесенский Петр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
130,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Тесен
Место события
Тесен, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3912
Тесенский Петр Васильевич
Текст оригинальной записи
Тесенский Петр Васильевич дер. Тесен

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