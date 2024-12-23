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Трифонов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трифонов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
80,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Плосково
Место события
Плосково, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3911
Трифонов Андрей
Текст оригинальной записи
Трифонов Андрей дер. Плосково

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