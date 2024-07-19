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Тимофеев Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
46
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Парней
Место события
Парней, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3910
Тимофеев Яков
Текст оригинальной записи
Тимофеев Яков дер. Парней

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