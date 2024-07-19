Тюшкин Гавриил Евсифеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюшкин Гавриил Евсифеевич

Тюшкин Гавриил Евсифеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тюшкин Гавриил Евсифеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
136,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Бурцев. Горы
Место события
Бурцев. Горы, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3909
Тюшкин Гавриил Евсифеевич
Текст оригинальной записи
Тюшкин Гавриил Евсифеевич дер. Бурцев. Горы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.