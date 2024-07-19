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Соловьев Виктор Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соловьев Виктор Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
143,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место события
Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3894
Соловьев Виктор Васильевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Соловьев Виктор Васильевич свящ. Хубецкой в.

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