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Сергеев Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
57,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Дуброво
Место события
Дуброво, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3887
Сергеев Тимофей - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Сергеев Тимофей мещ. п-шь Дуброво

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