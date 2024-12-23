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Родионов Осип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Родионов Осип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Кривое Колено
Место события
Кривое Колено, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 32.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3882
Родионов Осип
Текст оригинальной записи
Родионов Осип дер. Кривое Колено

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