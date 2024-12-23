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Поташев Петр Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Поташев Петр Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Дворищ
Место события
Дворищ, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 31.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3875
Поташев Петр Михайлович
Текст оригинальной записи
Поташев Петр Михайлович дер. Дворищ

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