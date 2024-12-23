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Николаев Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Васильева Гора
Место события
Васильева Гора, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 31.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3861
Николаев Николай
Текст оригинальной записи
Николаев Николай дер. Васильева Гора

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