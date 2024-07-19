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Никифоров Филарет

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никифоров Филарет
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
70,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Парней
Место события
Парней, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 31.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3860
Никифоров Филарет
Текст оригинальной записи
Никифоров Филарет дер. Парней

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