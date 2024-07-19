Молчанов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанов Иван Иванов

Молчанов Иван Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Молчанов Иван Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Верх. Тиккулы
Место события
Верх. Тиккулы, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 31.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3847
Молчанов Иван Иванов
Текст оригинальной записи
Молчанов Иван Иванов дер. Верх. Тиккулы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.