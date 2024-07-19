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Лукин Прокофий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лукин Прокофий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Дмитриева Гора
Место события
Дмитриева Гора, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3832
Лукин Прокофий
Текст оригинальной записи
Лукин Прокофий дер. Дмитриева Гора

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