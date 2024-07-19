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Кириллов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кириллов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Захарово
Место события
Захарово, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3831
Кириллов Семен
Текст оригинальной записи
Кириллов Семен дер. Захарово

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