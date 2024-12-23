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Котов Василий Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Котов Василий Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Парни
Место события
Парни, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3830
Котов Василий Иванов
Текст оригинальной записи
Котов Василий Иванов дер. Парни

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