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Капитонов Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Капитонов Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Замошья
Место события
Замошья, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3829
Капитонов Никита
Текст оригинальной записи
Капитонов Никита дер. Замошья

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