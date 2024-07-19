Котомкин Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотомкин Иван Васильев

Котомкин Иван Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Котомкин Иван Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место события
Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3825
Котомкин Иван Васильев
Текст оригинальной записи
Котомкин Иван Васильев дер. Клешино Уств. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.