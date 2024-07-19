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Клементьев Егор Ильин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Клементьев Егор Ильин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
37,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Паршей
Место события
Паршей, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3816
Клементьев Егор Ильин
Текст оригинальной записи
Клементьев Егор Ильин дер. Паршей

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