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Константинов Никон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Константинов Никон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
61,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Паршей
Место события
Паршей, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3815
Константинов Никон
Текст оригинальной записи
Константинов Никон дер. Паршей

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